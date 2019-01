Pd: Zingaretti vince tra iscritti, renziani ‘ma nostra area resta maggioranza’/Adnkronos

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Per i dati ufficiali bisognerà aspettare ancora. "Credo domani" dice il presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro. Ma, decimale in più o in meno, il quadro è abbastanza definito. Nicola Zingaretti vince la fase degli iscritti. Secondo i dati diffusi delle mozioni in campo, il governatore si attesta tra il 47,2 e il 49,1 per cento e stacca Maurizio Martina che si ferma tra il 35,1 e il 36,7. Il terzo ad accedere alle primarie del 3 marzo è Roberto Giachetti, con un boom di consensi: il 'turborenziano' avrebbe raccolto tra il 11,3 e il 12,8. A guardare le cifre Zingaretti, che sfiora il 50 per cento, sarebbe già segretario in pectore. Martina prende molto meno delle aspettative e subisce la concorrenza di Giachetti. Ma dall'area renziana si cerca di dare un'altra lettura dei risultati. "La partita è aperta", dicono. Perchè la somma dei consensi ottenuti da Martina e da Giachetti è testa a testa o potrebbe anche superare, si vedrà a numeri ufficiali, quelli raccolti dal presidente della regione Lazio. "L'area renziana e riformista è ancora maggioranza nel Pd". E c'è anche un altro dato sottolineato dai renziani: il fatto che Zingaretti, pur vicino, non ha superato il 50%. "Ecco se questo schema si ripete alle primarie, nulla è scontato... Certo -si ragiona in ambienti renziani- se Zingaretti arriva al 49% ai gazebo, l'assemblea lo elegge segretario. Ma se sta sotto il 45% allora le cose stanno diversamente". Insomma, diventa possibile un accordo tra i delegati di Martina e quelli di Giachetti in assemblea per far fuori Zingaretti.