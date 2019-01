Pd: Zingaretti vince tra iscritti, renziani ‘ma nostra area resta maggioranza’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Del resto, una cosa del genere è successa recentemente in Piemonte, anche se a subire il 'biscotto' è stato il candidato renziano alla segreteria regionale. Le primarie infatti non hanno dato un vincitore, visto che tutti i candidati non hanno superato la soglia del 50%+1 prevista dallo statuto. E così a decidere sono stati i delegati dell'assemblea regionale, 400 dirigenti dem che hanno 'segato' il candidato renziano, il senatore Mauro Maria Marino, che pure era arrivato primo. Si sono messi d'accordo il secondo e il terzo ed è stato eletto Paolo Furia, vicino all'area Zingaretti. Dalle parti del presidente della regione Lazio, il ribaltone in assemblea non viene neanche preso in considerazione. "Ma i renziani non hanno capito che quando dicono che Nicola non ha raggiunto il 50% ci fanno solo un favore? Così i nostri si muovono e non si siedono pensando che abbiamo già vinto... E poi non erano loro quelli che avrebbero vinto a mani basse nella fase degli iscritti? Nicola è entusiasta del voto. Davano per scontato che sarebbe arrivato secondo e invece è primo in quasi tutta Italia, da Nord a Sud". Primo sì, ma "con circa 80mila voti, oltre 12mila dei quali presi nel 'suo' Lazio", ribattono renziani ricordando che il risultato di Zingaretti non è distante da quello che ottenne tra gli iscritti Andrea Orlando: nel 2017 arrivò a 66mila voti (contro i 175 mila circa di Matteo Renzi, allora vincitore). "Al di fuori del Lazio, il risultato di Zingaretti pareggia praticamente ovunque quello dell'ex ministro della Giustizia", dicono i parlamentari vicini a Martina.