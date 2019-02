Pecorino romano ‘alleato della salute’

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - E' al centro delle proteste dei pastori sardi, che hanno gettato sulle strade litri e litri di latte, ma il pecorino romano è anche "un alleato della salute, spesso vittima di falsi miti". Lo rivela Massimo Varenna, a capo della Struttura semplice Osteoporosi e malattie metaboliche dell'Asst Gaetano Pini-Cto. "E' un alimento che può essere assunto anche da chi è intollerante al lattosio - aggiunge Varenna - Dopo aver eseguito il breath test, qualora si avesse la conferma di un'intolleranza al lattosio, a differenza di quanto si dice, non bisogna rinunciare ai latticini, ma è necessario prediligere latte senza lattosio o altri latticini che ne contengano una quantità limitata, come appunto il pecorino romano molto stagionato". "Un consumo di calcio insufficiente poi - ricorda Varenna - è tra le cause dell'osteoporosi, insieme con fattori ormonali, metabolici e all'utilizzo di farmaci: il latte e i latticini sono i cibi più ricchi di calcio, facilmente assorbibile dal nostro organismo, ecco perché noi specialisti ne consigliamo l'assunzione anche da adulti. Non è vero infatti che solo i bambini sono in grado di digerire il latte ed è totalmente falso che il latte, e gli altri latticini, acidificando il sangue, provochino l'osteoporosi. Nessun alimento infatti è in grado di modificare il ph del nostro sangue". Altro falso mito di cui è vittima il consumo di latte negli adulti è che provochi i calcoli renali, ma "la formazione di calcoli di ossalato di calcio, al contrario, può essere dovuta a una dieta troppo povera di calcio con conseguente aumento dell'assorbimento intestinale di ossalati e una maggior probabilità di formazione di calcoli". Altra 'fake news' è che il consumo di latte aumenti il peso corporeo: "Basta prediligere latticini con pochi grassi ? commenta Varenna ? se si vuole controllare il peso corporeo. Lo stesso vale per ridurre il rischio cardiovascolare e l'ipertensione, patologie per le quali il consumo di latte e derivati possiede probabilmente un effetto protettivo". Infine, il latte non favorisce lo sviluppo di tumori. "In diversi studi scientifici ? conclude il direttore della Struttura semplice Osteoporosi e Malattie metaboliche dell'Asst Gaetano Pini-Cto ? non è stata evidenziata nessuna associazione tra il consumo di latte e l'incidenza di tumori. Al contrario, un consumo di almeno 200 grammi al giorno di latte sembra associato a una lieve riduzione del tumore del colon retto".