Pediatria: Fimp, troppi antibiotici ai bimbi, lavare mani combatte resistenze

Roma, 9 mag. (AdnKronos Salute) - I 'numeri' parlano chiaro: troppi antibiotici ai bambini italiani. Nel nostro Paese si stima, infatti, che un bimbo su tre li abbia assunti nell'ultimo anno. Da qui il monito dei pediatria: "Sono farmaci sicuri, ma bisogna evitare l'uso incontrollato e gli eccessi di prescrizione", perché rappresentano "una delle principali cause dell'antibiotico resistenza, problema di salute sempre più grave e diffuso", afferma Paolo Biasci, presidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) che sottolinea come "la prevenzione delle malattie cominci anche da una scrupolosa cura dell'igiene". "Il lavaggio corretto delle mani è il sistema più semplice per ridurre la diffusione di molte infezioni. Può così favorire la prevenzione di malattie respiratorie e gastro-intestinali e, quindi, limitare l'antibiotico resistenza", ricorda la Fimp in occasione del convegno "L'igiene delle mani: strumento per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e dell'antimicrobico-resistenza", organizzato oggi a Roma dal ministero della Salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (Iss) e l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) al quale la Fimp ha dato il proprio patrocinio. Un convegno organizzato per la Giornata Mondiale per il lavaggio delle mani, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, celebrata lo scorso 5 maggio. "Limitare l'uso inappropriato degli antibiotici è una delle priorità della pediatria di famiglia italiana - ricorda Biasci in una nota -. Oltre a favorire l'appropriatezza terapeutica tra il personale medico, bisogna informare ed educare i giovanissimi e i loro genitori. Un gesto semplice, ed erroneamente considerato banale, come il lavaggio delle mani, può ad esempio rappresentare un importantissimo strumento di prevenzione". Sul tema la Fimp ha elaboratori cinque regole d'oro: 1) Strofinare le mani per almeno 20 secondi: il sapone va distribuito uniformemente soprattutto sul dorso delle mani, tra le dita e sotto le unghie; 2) Meglio acqua corrente fredda o tiepida: le mani vanno prima bagnate e mentre vengono insaponate è preferibile chiudere il rubinetto (si evitano così inutili sprechi); 3) Cambiare spesso asciugamani o salviette: questi oggetti possono trasformarsi in nidi di germi e batteri. Meglio, quindi, sostituirli frequentemente; 4) Gli igienizzanti non sono un'alternativa: riducono il numero di germi ma non sono efficaci come il sapone. Non rimuovono altri contaminanti (come i pesticidi) e in più non sono indicati se le mani sono molto sporche o unte; 5) Non solo. Prima di andare a tavola le mani vanno lavate più volte durante la giornata (per esempio dopo avere tossito o soffiato il naso, avere toccato un animale, maneggiato l'immondizia o essere entrati in contatto con persone malate). Per favorire un uso sicuro e corretto degli antibiotici la Fimp - ricorda la nota - promuove da alcuni mesi la campagna nazionale "I Consigli di Mio, Mia e Meo: insieme per un uso corretto dell'antibiotico" che ha come protagonisti tre simpatiche mascotte. E' strutturato in un sito web (www.miomiaemeo.it), ed ha avuto la distribuzione negli studi dei pediatri di famiglia di opuscoli e flyer, uno speciale game kit con un mini album di figurine per i bambini e sagomati da terra con i messaggi del progetto. I contenuti del progetto sono consultabili, oltre che attraverso il sito dedicato, anche attraverso l'App MyPed per genitori disponibile sia per i sistemi Android che iOS. "Vogliamo dare consigli pratici ai genitori e bimbi", spiega Mattia Doria, segretario nazionale Fimp alle attività scientifiche, ribadendo che "gli antibiotici sono senza dubbio farmaci sicuri ed efficaci, ma vanno utilizzati solo su prescrizione medica. E devono sempre essere assunti seguendo scrupolosamente le indicazioni e le modalità di assunzione (dose e durata) fornite dal pediatria di famiglia".