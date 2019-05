Pensioni: Dominici (Fpa), ‘quota 100 impatto negativo su Pa che non si rinnova’

Roma, 7 mag. (Labitalia) - "In questo momento corriamo il grosso rischio di una Pubblica amministrazione che non si rinnova. E 'quota 100' può avere questo impatto negativo". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Gianni Dominici, direttore generale Fpa, in vista del Forum Pa, che si terrà dal 14 al 16 maggio a Roma. "Molti comuni - spiega - ci dicono che sui territori alcune funzioni rimangono libere perché le persone stanno andando in pensione. Evidentemente dobbiamo associare a questo processo di rinnovo tradizionale, un processo di acquisizione di nuove risorse che siano in grado di avere quelle competenze di gestione dei processi". "Nella Pa - sottolinea Dominici - abbiamo bisogno di persone capaci a gestire progetti, reti di attori locali e nazionali. Va benissimo il processo di rinnovamento, a patto che sia un vero processo e che non diventi un processo di mero svuotamento della nostra Pubblica amministrazione".