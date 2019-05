Pepito Torres: ‘per giovani la fotografia è un hobby, prima pensare a laurea’

Roma, 8 mag. (Labitalia) - "Ai giovani consiglio, se hanno passione, di prendere la fotografia come una forma di espressione ed arte. Di iniziare il percorso come hobby, con accanto una laurea o un mestiere valido che permetta di proseguire con la passione fotografica: se c'è fortuna, questo mestiere dà grande gioia e libertà. E mai sentirsi arrivati. Io, ancora oggi, imparo". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia il celebre fotoreporter spagnolo, Pepito Torres. "Ho lavorato - racconta - come fotografo ufficiale al Teatro dell'Opera di Roma per i balletti, quindi ho potuto lavorare a stretto contatto con Nureyev, Vassilyev, Carla Fracci ed altri personaggi internazionali. In seguito sono stato chiamato dal Teatro Argentina di Roma, arricchendo il mio archivio con tutti i mostri sacri del teatro importante di allora. Sono passato anche a fare ritratti, lato di questo lavoro che amo molto. Poi, moda, set cinematografici, ma ritengo non si trovi creatività ad essere fotografo di scena nei film". "Ho lavorato per anni - continua Torres - con Playboy, dove ho potuto realizzare immagini sensuali e non volgari. Durante un servizio di nudo in Marocco, sono arrivato a scoprire la mia grande passione per il paesaggio che mi ha portato a pubblicare con il Touring Club Italiano il mio primo volume monografico sul Marocco". Un'altra passione professionale di Torres è la musica. "Le canzoni ed i ritmi - sottolinea - li ho sempre avuti nel sangue. Ho sempre cantato anche prima di studiare, durante le riprese fotografiche di persone o paesaggi. Il mio primo concerto l'ho realizzato nel maggio 2014 a 68 anni, ma ho sempre avuto passione per la musica. Ho incontrato Viko (Liano Concolino) che, sentendomi cantare, mi ha spinto ed accompagnato nel progetto di 'Corazon latino'". "Prossimamente - afferma - sarò a Roma al Palazzo Santa Chiara, in un concerto gratuito che dedicherò ai miei amici. Eseguirò un repertorio latino-americano con un gruppo di musicisti bravissimi, guidati dal maestro Paolo Iurich, che si muove con grande facilità tra la salsa cubana y boleros, il jazz ed il classico".