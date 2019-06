Pesca: Miccichè, ?Lega ha preso 30% a Favignana e chiude Tonnara’

Palermo, 3 giu. (Adnkronos) - "E' il ministro che deve agire, la Regione siciliana non può fare niente, oltre che protestare come stiamo facendo. Io ho parlato con la famiglia Castiglione, mi hanno detto che sono nei guai, avevano investito tanto per riaprire la tonnara e adesso la richiuderanno a meno che non ci sia un colpo di genio che riesca a risolvere la situazione". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, tornando a parlare del rischio della chiusura della storica Tonnara di Favignana, a causa della decreto ministeriale per la ripartizione delle quote tonno. "Bisogna ringraziare la Lega per questo - ha aggiunto -. Sono stati molto carini, specialmente dopo aver preso il 30 per cento dei voti a Favignana, mi sembra una bella risposta. Quello che la gente si aspettava".