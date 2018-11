Piaggio Aerospace: Fim, Liguria non può perdere aziende importanti

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "La Liguria non si può permettere di perdere aziende importanti per l'occupazione e strategiche per il paese". E' l'allarme che lanciano il segretario generale nazionale Fim Cisl, Marco Bentivogli, e il segretario generale della Fim Cisl Liguria, Alessandro Vella, commentando la richiesta di Piaggio Aerospace di essere ammessa all'amministrazione straordinaria e questo, ricordano, a 48 ore dall'incontro tenutosi martedì scorso al Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza di esponenti del Governo. "Nell'incontro in sede ministeriale come Fim Cisl - ricordano i due sindacalisti - avevamo chiesto al Governo di attivarsi unitamente a Piaggio Aero per identificare soluzioni finanziarie e societarie per garantire le attività dell'azienda, ritenuta dallo stesso strategica per il paese, considerando che erano e sono a rischio oltre 1.200 posti di lavoro in un territorio, il Savonese, già martoriato dalla crisi industriale degli ultimi anni e inserito tra le aree di crisi complessa e in una Regione colpita dalla tragedia del crollo del ponte Morandi solo pochi mesi fa. Tra i motivi della crisi va segnalato il ritardo cumulato nel corso degli ultimi anni relativo alla conferma e al finanziamento del progetto P2HH, il drone italiano, che proprio Piaggio Aero doveva sviluppare". "La richiesta dell'amministrazione straordinaria trasforma questa difficile situazione in una emergenza assoluta - dicono Bentivogli e Vella - alla quale va data risposta in tempi immediati".