Piaggio Aerospace: Nicastro, ‘bene incontro a Mise, ancora tanto lavoro da fare’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Soddisfazione di Piaggio Aerospace per la decisione del Governo di voler concludere lo sviluppo del sistema a pilotaggio remoto P.1HH Hammerhead. A esprimerla è l'azienda commentando l'esito dell'incontro al Mise alla presenza del commissario straordinario Vincenzo Nicastro, delle istituzioni locali e delle rappresentanze sindacali. ?Abbiamo appreso con soddisfazione la decisione del Governo di concludere lo sviluppo del sistema a pilotaggio remoto P.1HH con la concreta prospettiva di future commesse governative?, ha dichiarato Vincenzo Nicastro, commissario straordinario Piaggio Aerospace. ?Questo è un risultato positivo ? ha proseguito Nicastro - ma c'è ancora tanto lavoro da fare anche per quanto riguarda l'acquisizione di nuove commesse per l'aereo civile P.180 Avanti Evo sia sul mercato sia attraverso un riammodernamento di buona parte della flotta istituzionale italiana?. Sulla base degli impegni comunicati oggi dal Governo, l'auspicio di Piaggio Aerospace è che la situazione economico-finanziaria dell'azienda possa consolidarsi in tempi brevi per consentire il pieno rilancio delle produzioni e delle attività a recupero di una leadership sul mercato conquistata negli anni passati. Nel corso dell'incontro, la società ha anche annunciato di aver messo in campo alcune iniziative, tra cui la firma di contratti di manutenzione, in grado di generare liquidità a breve.