Piaggio: Vespa miglior veicolo per valore nel tempo in Usa

Milano, 28 dic. (AdnKronos) - Un amore capace di resistere al trascorrere del tempo. E' quello che gli americani sembrano nutrire per la Vespa, lo scooter prodotto da Piaggio, risultata dall'indagine annuale 'Resale Value Awards' pubblicata sul New York Times, il veicolo con la maggior capacità di mantenere il proprio valore nel tempo. Il report, condotto da J. D. Power, società di studi e recensioni sui veicoli, ha preso in esame 24 categorie di veicoli per analizzarne l'andamento del prezzo di rivendita nell'arco di tre anni. Dai dati è emerso che mentre il valore medio di rivendita dopo tre anni per i veicoli a quattro ruote è pari al 55,7%, il valore medio per i modelli Vespa è pari al 72,1%, con un picco del 79% per i modelli Sprint 150 e Gts 300. Vespa batte quindi le migliori auto, camion e veicoli sportivi, tra cui il vincitore assoluto, Dodge Heavy Duty Ram 3500 (75%), i migliori leader di auto sportive premium compatte, la Porsche Cayman e la Boxster (58,9 per cento) e anche la celebre 911 (58,7%). Secondo Lenny Sims, vice presidente di J. D. Power e responsabile del settore motocicli, il driver principale del valore di Vespa è l'immagine che si è costruita nella cultura popolare nei suoi 72 anni di vita; è stata un successo sin dagli anni '50 ed ha mantenuto negli anni l'estetica della versione originale del 1946.