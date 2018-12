Piatti stellati home made, parte col botto la scommessa di Fratelli Desideri

Milano, 21 dic. (AdnKronos) - Sentirsi chef per una sera, conquistando i palati degli amici con ricette elaborate da portare in tavola in pochi minuti. Il progetto imprenditoriale di Tommaso Desideri, dopo due anni di gestazione e un lavoro certosino con l'aiuto di chef stellati Michelin su ingredienti e piccoli produttori, è partito un mese fa con il lancio del portale fratellidesideri.com: qui, si possono acquistare box dotati di tutti gli ingredienti - sferificati e crio-essicati come il cibo degli astronauti - per preparare cene stellate e piatti iconici di alcuni grandi cuochi della cucina italiana contemporanea, da Christian Milone ad Andrea Larossa. In meno di un mese i 'meal kit' acquistati sono stati oltre un migliaio: "Ci aspettavamo di venderne cento il primo mese, abbiamo avuto subito un successo inatteso, senza ancora alcuna campagna di comunicazione", spiega all'Adnkronos Desideri, 43 anni, fondatore e socio al 60% della società, con un passato prima in Deloitte e poi nel mondo delle startup. La sua prima creatura, Arobase, società di marketing e comunicazione, è stata comprata da una multinazionale americana. Per Fratelli Desideri, che presto debutterà anche sugli scaffali di alcuni negozi ("privilegeremo gastronomie di qualità e la grande distribuzione premium"), l'investimento iniziale è stato di circa 600mila euro tra i fondi dei soci - gli altri noti sono il venture capital Pranaventures e la Blufin, holding della famiglia Isoardi, fondatrice di Alpitour - e gli incentivi per le startup innovative. L'obiettivo, dopo il lancio in Italia della prima linea di dodici ricette, è internazionalizzare molto presto, sulla scia della gastromania che ha contagiato il mondo e forti della riconosciuta eccellenza della cucina Made in Italy. Nel 2019, Fratelli Desideri sbarcherà in Germania, Francia, Austria, mettendo piede gradualmente in Asia con l'avvio di una distribuzione in Giappone a partire dal prossimo aprile. Il break-even sarà raggiunto già nel 2019, il giro d'affari stimato sarà di 8-10 milioni di euro tra tre anni.