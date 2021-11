Picchia maestra, denunciata a Catania

Una 26enne è stata denunciata a Catania dai poliziotti del Commissariato Borgo Ognina per aver aggredito con calci e pugni l’ex insegnante del figlio che aveva aspettato all’uscita di scuola. La docente è stata trascinata fuori dalla sua auto e picchiata dalla madre di un suo alunno, davanti a genitori e ragazzi che hanno assistito increduli alla scena. Una volta terminato il pestaggio, la donna avrebbe fatto avvicinare il figlio, “mostrandogli compiaciuta il risultato della sua azione violenta”, fanno sapere gli inquirenti. La maestra è stata trasportata d’urgenza in ambulanza al più vicino pronto soccorso. Il movente della spedizione punitiva sarebbe un rimprovero mosso dalla docente al ragazzo un anno fa: nell’occasione la donna minacciò l’insegnante con frasi come “ora sugnu incinta, ma appena partorisciu i primi coppa su pi tia”.