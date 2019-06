Pierre Fabre, focus su prevenzione tumori della pelle

Milano, 15 giu. (AdnKronos Salute) - "In prima linea nella dermocosmesi c'è la prevenzione dei tumori alla pelle". A dirlo è Michela Castello, chirurgo dermatologo e direttore medico Pierre Fabre, tra i brand presenti al 24th World Congress of Dermatology che si chiude oggi a Milano. "In particolare - continua Michela - del melanoma. Siamo venuti qui a Milano per presentare alcuni nostri approfondimenti scientifici che riguardano alcuni temi importanti sui quali azienda è impegnata, sia nella prevenzione e nella gestione dei tumori cutanei, sia per quanto concerne l'eczema e il dolore cutaneo. L'azienda è impegnata sia da un punto di vista dermocosmetico nella prevenzione e nel trattamento di alcuni tipi di tumori non melanoma, così come nella gestione del melanoma metastatico". "Stiamo perfezionando le nostre creme solari, e ci stiamo impegnando per offrire allo stesso tempo una buona efficacia nella protezione della pelle" aggiunge Victor Giorgescu, dermatologo e direttore medico del brand Avéne di Pierre Fabre.