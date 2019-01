Pietro Agen: Compagnia aerea Siciliana? Quale progetto e chi lo finanzia?

Ha suscitato un naturale scalpore la notizia di una Compagnia aerea Siciliana che parte da una proposta della Regione e che suscita altrettanto “naturale” interesse. È uno dei principali argomenti del giorno e conseguenziale parlarne con il Presidente della Camera di Commercio del Sud Est, dottor Pietro Agen, nel primo incontro dell’anno.

“Non abbiamo elementi concreti per potere esprimere un’opinione compiuta”, afferma subito Pietro Agen, che continua “Non conosciamo quale sia il progetto, chi lo ha redatto e, soprattutto, chi sono gli eventuali finanziatori. Parlare già di Compagnie aeree nazionali dopo aver visto le vicissitudini di Alitalia, pone inevitabilmente una serie di problematiche che devono essere analizzate approfonditamente. Parlare di esperienze regionali, si deve fare riferimento in ogni modo agli investitori. Basta l’esempio della Sardegna con Meridiana dove è intervenuto, in più circostanze, il mondo economico arabo. Parlare delle esperienze prettamente Siciliane, è sufficiente ricordare quelle di Air Sicilia e Wind Jet. In merito al progetto annunciato di una Compagna aerea Siciliana occorre anche capire quale sia la squadra che lo porta avanti…”.

Dunque, bisogna attendere per comprendere bene cosa sta a monte di questo “piano” ambizioso.