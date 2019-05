Pil: Casasco (Confapi), ‘siamo in recessione, serve piano azione sistemico’

Roma, 10 mag. (Labitalia) - - "Non è problema di -0,1%, di 0,1%: siamo in recessione. Serve subito un piano di azione sistemico che ci aiuti a competere con gli altri Paesi". Lo ha detto il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, intervenendo all'assemblea nazionale di Federmanager, in corso all'Auditorium Parco della Musica a Roma. E Casasco ha stigmatizzato lo scontro politico: "La comunicazione dei politici è inaccettabile, ha raggiunto dei livelli indecorosi". Casasco ha ricordato che "con Boccia e Cuzzilla abbiamo lavorato insieme negli ultimi mesi, accomunati dall'attenzione per il nostro Paese dando idee e proposte".