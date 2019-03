Pil: Conte, ‘rallentamento più grave senza nostre misure, lo supereremo’

Roma, 27 mar. (AdnKronos) - Il decreto sblocca cantieri, il decreto crescita e un piano di rilancio degli investimenti pubblici e privati: "questo triangolo virtuoso ci permetterà di superare il rallentamento, rilanciare la crescita e l'occupazione e promuovere un modello di sviluppo basato sull'equità e sulla sostenibilità". Lo assicura in un post su Facebook il premier Giuseppe Conte, che rivendica: "senza le nostre misure è probabile che questo temporaneo rallentamento sarebbe stato molto più grave e si sarebbe ancora una volta scaricato sulle fasce più deboli della popolazione, che invece ora hanno a disposizione un vero strumento di protezione sociale". "Il nostro Paese in questo momento ha bisogno del contributo di tutti - esordisce nel post il presidente del Consiglio - di una nuova stagione di operosità nel presente e di fiducia nel futuro. Sono le due direttrici lungo le quali tutto il governo è incessantemente al lavoro, e su cui stiamo costruendo concretamente il cambiamento del Paese. La solidità finanziaria dell'Italia non è in discussione". "I fondamentali della nostra economia - prosegue - sono infatti estremamente solidi: lo dimostrano l'alto livello di risparmio privato, il consistente e stabile surplus commerciale con l'estero e il basso livello di indebitamento delle famiglie - che resta al di sotto della media fatta registrare da molti partner europei e internazionali".