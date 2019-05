Pilota muore in gara, ferito il padre di Dovizioso

Pesaro, 26 mag. (AdnKronos) - Il pilota Raffaele Mazzola è morto nel circuito di Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross a Mondavio, in provincia di Pesaro Urbino. L'incidente è avvenuto durante la prima manche quando nel primo giro è caduto durante un salto. Il personale sanitario è subito intervenuto e la gara è stata interrotta, ma ogni tentativo per rianimarlo è stato inutile. Nell'incidente è rimasto ferito anche Antonio Dovizioso, padre del campione di motoGp Andrea. Antonio Dovizioso, appassionato di motocross, che era tra i piloti che sopraggiungevano, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Pesaro. L'incidente è avvenuto nel corso della manifestazione, poi annullata, valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross a Mondavio, in provincia di Pesaro Urbino.