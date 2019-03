Pmi: credito per investimenti, accordo tra Confindustria Lombardia e banche

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Banche in campo con Confindustria per sostenere gli investimenti delle pmi in Lombardia e in particolare facilitare l'accesso agli strumenti di finanziamento destinati alle filiere e a industria 4.0. C'è quindi l'innovazione al centro dell'accordo di collaborazione siglato da Confindustria Lombardia con Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Ubi Banca e UniCredit. "E' importante dare un segnale di attenzione al mondo produttivo e cercare così di riaccendere la fiducia indispensabile per affrontare le sfide che ci attendono", sottolinea il presidente della Confindustria lombarda Marco Bonometti, preoccupato dai segnali di recessione in Italia e dal calo degli investimento. L'obiettivo dell'accordo è mettere a disposizione risorse per permettere alle piccole imprese di rinnovare gli impianti e stare al passo con i tempi. "La globalizzazione impone che non solo la singola impresa sia competitiva, ma anche l'intero sistema deve esserlo. Questo vuole anche dimostrare l'attenzione del sistema Lombardia verso chi lavora e produce", osserva Bonometti, spiegando che la Lombardia in questo momento economico delicato "deve puntare fortemente sulla modernizzazione delle filiere produttive ad alto potenziale". Le pmi italiane sono "la meglio gioventù del nostro Paese, che sta invecchiando e nelle sue imprese ha una risorsa che vive un momento di straordinaria creatività", sottolinea Andrea Munari, ad di Bnl e responsabile del gruppo Bnp Paribas in Italia.