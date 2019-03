Pmi: credito per investimenti, accordo tra Confindustria Lombardia e banche (2)

(AdnKronos) - In sostanza, l'accordo quadro regionale di collaborazione prevede che vengano definite con apposite convenzioni con ogni singola banca strumenti più idonei per favorire gli investimenti delle pmi, con particolare attenzione alla valorizzazione della loro appartenenza a filiere di imprese "champion" e del loro portafoglio crediti quali elementi per migliorare le condizioni di accesso ai finanziamenti. In più, prevede iniziative congiunte di attuazione concreta dell'accordo sul territorio, con l'obiettivo di sensibilizzare le imprese associate sulle opportunità offerte dai prodotti che saranno insieme individuati. Nei prossimi mesi, Confindustria Lombardia avvierà una verifica dell'attuazione del progetto nelle varie province lombarde.