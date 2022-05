Flazio.com anticipa la nuova collaborazione con Etna Comics

Etna Comics non ha bisogno di presentazioni. Ma ha di certo bisogno di un sito all’altezza. E così, per celebrare la decima edizione del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che si tiene ogni anno a Catania, gli organizzatori hanno deciso che “una realtà come la nostra meritava il supporto di un’azienda leader come Flazio.com”. La prima piattaforma no-code italiana nata più di dieci anni fa alle pendici dell’Etna per creare siti web che, per l’occasione, ha messo in campo l’intero team. Il risultato finale è visibile su Etnacomics.com.

“Il nostro è un sito che raggiunge, già da anni, i quattro angoli del pianeta – spiegano gli organizzatori di Etna Comics – ma, grazie a questa collaborazione, adesso siamo riusciti a ottenere un prodotto snello, veloce e di facile interazione per tutti gli utenti”. Sempre più numerosi e che online non vogliono solo sbirciare in anteprima gli ospiti dell’evento che si terrà al centro fieristico Le Ciminiere a Catania dall’1 al 5 giugno, ma soprattutto acquistare i biglietti e gli abbonamenti evitando lunghe file.

“Quando mi è stato affidato il restyling del sito di Etna Comics, ne sono stata entusiasta – racconta Valeria Gulizia, web designer di Flazio.com – Il mondo dei fumetti mi ha sempre appassionata e più volte ho partecipato alla manifestazione. Ma, finora, sempre e solo come visitatrice. Quest’anno, invece, mi sono sentita parte del progetto insieme a tutto il team con cui ho lavorato”. Del lavoro di squadra che è stato fatto alcune cose sono visibili a tutti – a partire dal restyling del sito in armonia con le linee grafiche dell’evento – mentre altre restano, per così dire, dietro le quinte. Se il sito si trova nella prima pagina dei motori di ricerca e se è più veloce di altri è merito di questa collaborazione.

Altre migliorie di carattere tecnico che abbiamo apportato – aggiungono dal team di Flazio.com – riguardano gli strumenti di marketing automation per inviare mail e messaggi personalizzati, sms, notifiche e il centro statistiche per analizzare il comportamento degli utenti che interagiscono con il sito”. Insomma un incontro tra eccellenze. “Stringere sinergie con altre importanti realtà del nostro territorio come Flazio.com – concludono gli organizzatori di Etna Comics – per noi rappresenta un grande motivo di orgoglio”.