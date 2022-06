Funerali piccola Elena, domani diretta anche su Cataniaoggi

I funerali della piccola Elena, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti, saranno celebrati domani dalle 17 nella Cattedrale di Catania. Essendo questa una celebrazione particolarmente significativa e dolorosa è doveroso custodire il dolore di quanti o per vicinanza familiare o semplicemente affettiva desiderano raccogliersi in preghiera per l’estremo saluto, per questo motivo – c’è scritto in una nota dell’Arcidiocesi di Catania – si porta a conoscenza che per dare la possibilità a tutti gli inviati delle emittenti televisive, che non potranno accedere direttamente alla Cattedrale, di fruire delle immagini, la Celebrazione delle esequie sarà trasmessa in diretta nei saranno trasmessi sui canali di Youtube e Facebook della Arcidiocesi di Catania”. Cataniaoggi, trasmetterà in diretta.