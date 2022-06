Nuova procedura per il reclutamento di medici

L’Asp di Catania ha pubblicato, oggi, un Avviso di consultazione preliminare di mercato finalizzato all’individuazione di operatori economici per il reclutamento di medici specializzati in: anestesia, cardiologia, chirurgia, ortopedia, medicina d’urgenza, medicina interna.

per i Presidi Ospedalieri “Gravina” di Caltagirone, “Mario Basso Ragusa” di Militello Val di Catania, “Castiglione Prestianni” di Bronte, “SS.mo Salvatore” di Paternò, “San Giovanni Di Dio” di Giarre, “S. Marta e S. Venera” di Acireale, “Maria SS. Addolorata” di Biancavilla.

L’Avviso è consultabile direttamente al seguente link.

Con questa procedura, redatta ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. 50/2016, si intendono integrare i servizi già prestati dal personale medico degli Ospedali sopra indicati, stante la grave carenza di organico che potrebbe determinare l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell’ultimo triennio la Direzione Strategica dell’Asp di Catania ha avviato diverse procedure di adeguamento dell’organico sanitario. Ciò nonostante permangono tali carenze, che causano numerose criticità nell’organizzazione dei servizi e nella turnazione degli operatori. Medesime criticità sono riscontrate a livello nazionale.

L’approssimarsi del periodo estivo e della necessità di far godere al personale i relativi periodi di ferie aggrava ancor di più la situazione di carenza di organico, considerato il fatto che il territorio provinciale, nel periodo estivo, subisce una profonda trasformazione legata all’imponente flusso di turisti e di siciliani di origine che rientrano in regione per il periodo vacanziero.

Il riscontro alla procedura dovrà avvenire secondo le modalità riportate nell’Avviso, entro il 15 luglio 2022 ore 18:00.