La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce ed è rivolta alle micro, piccole e medie imprese iscritte al registro impresa, con fatturato annuo inferiore a 50 Mln di euro e meno di 250 dipendenti.

Gli interventi sono finanziati a valere su risorse statali del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per un ammontare complessivo per la regione Sicilia pari a 117.337.043,00 euro.

In particolare, la misura prevede l’erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi.

Le imprese potenziali beneficiarie potranno richiedere il voucher contattando il numero verde 800810797 o compilando il form su Gruppo Aura, agenzia nazionale di Vodafone business, che si occuperà della sottoscrizione e della gestione amministrativa di tutto l’iter per poter permettere all’azienda interessata di accedere al voucher.

I clienti che richiederanno il voucher nelle zone denominate di categoria C godranno dell’offerta Vodafone “one net partita iva pro special” che prevederà un canone gratuito per i primi due anni di contratto (soluzione con due linee voce e dati, chiamate nazionali e internazionali illimitate e pacchetto di assistenza tecnica dedicata).

Dal 1 marzo oltre mille nuovi clienti sono stati gestiti da parte del team di gruppo Aura, numeri che equivalgono al 4% del budget complessivo riservato ai clienti in fascia C e che grazie al supporto hanno potuto accedere a questo contributo messo a disposizione dal ministero dello sviluppo economico. Per verificare la copertura delle singole strade si rimanda al sito del Gruppo Aura.