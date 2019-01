Politica: 2019 anno del gilet, ‘Truman show’ tra leader a colpi di look/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - Il 15 febbraio 2006, quando era ministro per le Riforme, mostrò in diretta tv, una t-shirt sotto la camicia con una vignetta satirica con Maometto, scatenando forti tensioni diplomatiche e reazioni violente come l'assalto al consolato italiano a Bengasi. Maestro delle 'trasformazioni', Grillo ha sempre giocato la carta del colpo mediatico. Come quella volta, a Firenze, nell'aprile del 2014, quando concesse un'intervista a volto coperto, quasi a fare il verso ad Anonymous, il protagonista del film cult per i militanti 'V per vendetta'. L'anno prima, fu 'beccato' sulla spiaggia di Bibbona, davanti alla sua villa, ma scansò le telecamere tirando su il suo giubbino con occhiali incorporati alla Spider man e iniziò a correre inseguito da cronisti e cameraman. Il comico genovese altre volte ha stupito le tv indossando una maschera dell'Uomo Tigre e da robot. L'ultima trovata, il video saluto di fine anno dove appare con un corpo da culturista.