Politica: 2019 anno del gilet, ‘Truman show’ tra leader a colpi di look/Adnkronos (5)

(AdnKronos) - Approdati per la prima volta in Parlamento, i parlamentari grillini si erano presentati con un look casual, maglioni sportivi, giubbotti e sciarpe stile no global. Ai piedi comode sneakers, iPad e smart phone sempre alla mano o negli zainetti. Poi, con il passare del tempo, una volta vinte le elezioni e arrivati nella 'stanza dei bottoni' a palazzo Chigi, il trend è cambiato. Ormai sono sempre più alla moda: dallo stile alternativo delle origini a quello più istituzionale 'da Transatlantico', passando per le mise sempre più?impeccabili delle donne di punta del Movimento con tacco 12 e rossetti sgargianti. Finita l'era del 'Vaffa facile' e del partito 'voce fuori dal coro', infatti, sembrano passati anni luce dal debutto in Parlamento, quando i pentastellati minacciavano di aprire il Palazzo come una scatoletta di tonno, con tanto di apriscatole. Man mano hanno rinunciato al casual, tutto jeans, barbe incolte e codini.