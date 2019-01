Politica: 2019 anno del gilet, ‘Truman show’ tra leader a colpi di look/Adnkronos (8)

(AdnKronos) - Berlusconi supera tutti, poi, quando si tratta di apparire in tv. Prima di andare in video si fa incipriare naso e viso o fa da sé con un fazzoletto che nasconde un tampone (come rivelò una foto galeotta scattata durante una cerimonia ufficiale). In realtà, il meglio di sè, in termini di look, il leader azzurro lo ha dato sempre d'estate. Stupì tutti con la bandana a passeggio con i coniugi Blair,Tony e Cherie, tra le viuzze di Porto Rotondo nell'agosto del 2004. Per poi trasformarsi nel Tony Manero de 'La Febbre del sabato sera', con pantaloni e camicia blu, giacca bianca e colletto della camicia tirato su, al party organizzato a Villa La Certosa per Ferragosto. Anche la pettinatura ha il suo peso. Berlusconi non si è mai presentato con un capello fuori posto. Pure Mario Monti, che nell'immaginario giornalistico viene ricordato per il loden blu (versione più formale del classico in verde, da sempre segno distintivo della borghesia milanese), è molto attento e alla bisogna tira fuori dal taschino un pettinino per la chioma ribelle.