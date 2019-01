Politica: 2019 anno del gilet, ‘Truman show’ tra leader a colpi di look/Adnkronos (9)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo un anno, però, anche l'ex presidente del Consiglio si è adeguato ai tempi: ha mandato in soffitta il loden, simbolo dell'austerithy, passando a un più sportivo giaccone, rigoroso solo nella scelta cromatica, il blu scuro (anche se d'estate, per le vacanze in montagna,ha indossato una giacca tirolese). E Se Monti preferisce i completi scuri a tre bottoni con cravatta di Hermes (di solito sui toni dell'azzurro), Matteo Renzi il 'rottamatore', maniaco dei dettagli, predilige giacca e pantaloni slim, per lo più neri, con camicia bianca a collo piccolo e cravatta 'ristretta', molto alla moda una volta arrivato a palazzo Chigi, nel 2012. Durante gli anni di governo l'ex sindaco di Firenze si distingue, fuori dalle uscite istituzionali, per le camicie bianche con polsini sbottonati o arrotolati, stile Obama, il giubbino alla Fonzie (resta negli annali dell'onorevole look la foto su 'Chi' in posa con maglietta candida e giacchino di pelle alla 'Happy Days') jeans, scarpe più sportive rispetto alle stringate nere.