Politica: Musumeci, ‘tenere fuori la religione dal dibattito politico’

Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - "Ho sentito parlare di patto della Madonnina, ecco, io terrei fuori la Madonna, come terrei fuori tutto ciò che riguarda la religione cattolica, dal dibattito politico. E questa considerazione riguarda tutte le forze politiche". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo in aula all'Ars sulle ex province.