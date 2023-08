Aci Sant’Antonio: il consigliere Fabrizio Maccarrone aderisce a Forza Italia

Fabrizio Maccarrone, consigliere comunale ad Aci Sant’Antonio, ha aderito a Forza Italia. Nella sede catanese di via Asiago l’incontro che ha formalizzato il nuovo ingresso e individuato le priorità programmatica per il territorio. A dargli il benvenuto il commissario azzurro per Catania e provincia Marco Falcone e il vicecommissario provinciale Massimo Pesce.

«Buon lavoro a Fabrizio Maccarrone – affermano Falcone e Pesce – siamo felici di accogliere una figura ben radicata ad Aci Sant’Antonio, punto di riferimento per la gente così come lo è da sempre Forza Italia. Confermiamo ancora l’attrattività del partito che è la casa unica e naturale dei liberali e dei popolari in Italia», concludono.

«Ho scelto – aggiunge il neo consigliere azzurro Fabrizio Maccarrone – una squadra capace di esprimere buona politica e buongoverno sul territorio. Sarà un onore contribuire alla crescita di Forza Italia e alle battaglie di libertà del partito».