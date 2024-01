Al via i congressi che eleggeranno i nuovi Coordinamenti azzurri

A trent’anni esatti dalla fondazione di Forza Italia, si terranno anche a Catania i congressi che eleggeranno i nuovi Coordinamenti azzurri per la provincia e per la città. Grande Città etnea.

Appuntamento per domenica 28 gennaio, dalle ore 10, al Grand Hotel Villa Itria a Viagrande dove si radunerà il popolo di tesserati, militanti e amministratori di Forza Italia guidati dai parlamentari regionali Marco Falcone e Nicola D’Agostino. A presiedere le assemblee Paolo Barelli, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati. “Le assemblee si inseriscono nella vivace stagione congressuale che il partito sta animando in tutta Italia, provincia per provincia, e che culminerà nel Congresso nazionale in programma a fine febbraio.

“Malgrado la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi – afferma Marco Falcone, commissario provinciale Fi – il partito guarda avanti e si accinge a scrivere una nuova storia, rafforzando la nostra identità e il richiamo ai valori che ci guidano da trent’anni. Forza Italia cresce in tutti i sondaggi e si trova in una fase di grande mobilitazione congressuale”.

“Stiamo vivendo uno straordinario passaggio di democrazia interna e pluralismo che consolida il partito della libertà e del buongoverno, quel “centro di gravità permanente” della politica italiana immaginato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. Il Congresso provinciale di Forza Italia Catania sarà chiamato ad eleggere il nuovo Coordinatore azzurro e 17 membri del Coordinamento provinciale. Verranno anche votati 14 delegati per la provincia di Catania che saranno chiamati a partecipare al Congresso nazionale dei prossimi 23 e 24 febbraio 2024, a Roma.

I forzisti catanesi dovranno anche eleggere il Coordinamento per la città di Catania, composto da 10 membri elettivi, accanto a 4 delegati per il Congresso nazionale. Le votazioni si terranno a conclusione dei dibattiti congressuali.