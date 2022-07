Anche il sindaco di Mascali abbraccia Cateno De Luca

Continua a crescere il numero di amministratori locali che scelgono di aderire al progetto “De Luca sindaco di Sicilia” candidandosi al parlamento siciliano nelle liste a supporto di Cateno De Luca. Nelle scorse ore è stata ufficializzata la candidatura del sindaco di Mascali Luigi Messina. “Oggi pomeriggio a Fondachello, borgo marinaro di Mascali, spiega Cateno De Luca, abbiamo registrato l’importante adesione del collega Messina. La.banda bassotti politica, prosegue De Luca, aveva tentato di fermarlo e dissuaderlo. Coraggiosamente Luigi non ha ceduto alle pressioni ricevute.”Nei prossimi giorni altri sindaci della provincia di Catania scenderanno in campo per sostenere la crociata di liberazione della Sicilia dalla banda bassotti politica”.