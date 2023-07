Cresce il gradimento per Renato Schifani

Guadagna l’8,9% di consensi in più rispetto al giorno in cui fu eletto, lo scorso settembre, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. A fotografare il gradimento dei presidenti di Regione è il sondaggio sulla “Governance Poll” stilato dal Sole24Ore. Il gradimento popolare verso l’ex presidente del Senato, oggi al timone della Regione più estesa d’Italia, si attesta così al 51%. Un incremento secondo soltanto a quello del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che rispetto al momento in cui fu eletto fa un balzo in avanti del 17,6%. Bonaccini guida la classifica dell’apprezzamento dei governatori di Regione con il 69%, scalzando il collega Veneto, Luca Zaia, sceso dal 70 al 68,5%.