De Luca e Giarrusso si dividono, “diversità di vedute”

E’ già finita la liaison politica tra il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca e l’europarlamentare, ex Cinquestelle, Dino Giarrusso. Ad annunciarlo, con una delle sue dirette Facebook, è stato De Luca. “Con Dino Giarrusso ci siamo separati perché abbiamo una diversità di vedute su come combattere la Banda Bassotti della politica – dice – La strada si interrompe qui”. Lo scontro durante una riunione di ieri, durante il quale l’ex sindaco di Messina ammette di avere “sbottato”, sulle candidature nei collegi uninominali per le politiche del 25 settembre. “Per me – spiega De Luca- la banda Bassotti della politica si combatte sul campo e soprattutto nel proprio territorio. Ognuno di noi ha una provenienza e le candidature all’uninominale devono essere connesse alla propria provenienza: un punto su cui non ci siamo trovati più”. “Nulla di strano, le divergenze in politica capitano e preferisco interrompere il percorso” conclude l’ex sindaco.