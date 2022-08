Di Paola candidato alla presidenza della Regione per i M5S

E’ Nuccio Di Paola, capogruppo all’Ars, il candidato del Movimento Cinque Stelle alla presidenza della Regione Siciliana. “In Sicilia – ha annunciato il capo del Movimento, Giuseppe Conte – il MoVimento 5 Stelle correra’ con Nuccio Di Paola Presidente. Impegno, correttezza e schiena dritta, la nostra proposta per il Governatore che ogni siciliano merita!”.

Fonti M5S chiariscono che Giuseppe Conte non ha mai chiesto né ha mai avuto sondaggi sugli scenari elettorali siciliani tra le mani: “la notizia per cui il M5S correrà da solo in Sicilia per vantaggio elettorale è falsa e costruita ad arte per deviare l´attenzione dalla questione politica che ha maturato la decisione, ovvero la questione dell´impresentabilità di alcune figure proposte dal Pd per la definizione delle liste”, sottolineano le stesse fonti.