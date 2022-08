Election day: Chinnici, “presto incontro con i partiti della coalizione”

“Farò io una convocazione per la data che presto concorderò con i partiti della coalizione, ora che se ne sono create le condizioni e sarà l’incontro in cui parlare tutti insieme del programma”. Sono le parole di Caterina Chinnici, eurodeputata del Pd, candidata alle prossime regionali in Sicilia per la coalizione progressista in una intervista a La Sicilia.

“Credo che il M5s siciliano si sia trovato ad affrontare una situazione particolarmente sofferta e complessa”. Sui termovalorizzatori, uno dei punti critici di discussione: “Convocherò un incontro, decide tutta la coalizione”. Ed ancora: “Ritirarmi se gli alleati rompono? Non mi dedico a scenari ipotetici. No corro alle politiche. Cosa rispondo all’ultimatum di Fava? Nulla. A me non ha detto niente, non ha posto la questione”.