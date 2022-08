Election day: ecco i candidati di Forza Italia in Sicilia

Il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, sarà capolista per il Senato nel collegio plurinominale di Palermo. La conferma è arrivata dallo stesso coordinatore degli azzurri in Sicilia nel corso di una conferenza stampa a Palermo. Dietro Miccichè ci saranno Daniela Ternullo, Nicola Li Causi e Rosi Pennino.

Tra in candidati in Sicilia anche fidanzata di Berlusconi Marta Fascina: “Sono contento che Berlusconi abbia deciso di candidare Marta Fascina qui in Sicilia, vuol dire che si fida di noi”. La compagna di Berlusconi è in corsa nel collegio uninominale di Marsala per la Camera. “Marta è una persona meravigliosa – ha aggiunto Miccichè – sono felice di poterla avere qui”.

“Per me è un dispiacere enorme che Giulio Tantillo e Totò Sparacino non siano candidati a livello nazionale. Tantillo milita da tempo in Forza Italia ed è una figura forte e leale, Sparacino ci ha sempre aiutato in campagna elettorale suscitando l’ammirazione del presidente Berlusconi”. Lo ha detto Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia, a margine della conferenza di presentazione dei candidati al Parlamento.

“Su Marco Falcone non c’è molto da dire: la sua candidatura poteva rendere più forte la lista di Catania ma non è stato possibile, pazienza -, continua Miccichè, – Sapevamo che rischiavamo di andare incontro a malumori all’interno del partito per via degli innesti provenienti da Roma, visto il peso che Forza Italia ha in Sicilia e Calabria, ma solo con il dialogo si possono risolvere queste dinamiche. Sono arrivati quattro innesti da Roma e abbiamo comunque mantenuto tutti gli uscenti e altre figure che meritavano di essere candidate”.

Questi i candidati di Forza Italia in Sicilia.

SENATO della Repubblica Collegio plurinominale n°1

1Giovanni Miccichè Daniela Ternullo Nicola Li Causi Rosalia Pennino

Collegio plurinominale n°2

Stefania Prestigiacomo Antonino Scilla Loredana Messina Giacobbe Giovanni Giacobbe

CAMERA DEI DEPUTATI Collegio Plurinominale 1 Sicilia 1

Giorgio Mulè Ada Terenghi Marcello Gualdani Anna Maria Crocchiolo

Collegio Plurinominale 1 Sicilia 2

Bernadette Grasso Giovanni Mauro Mariadele Passalacqua

Collegio Plurinominale 2 Sicilia 1

Margherita La Rocca Michele Mancuso Elia Francesca Martinico Leonardo Burgio

Collegio Plurinominale 2 Sicilia 2

Matilde Siracusano Paolo Emilio Russo Urania Papatheu Giovanni Messina

Collegio Plurinominale 3 Sicilia 2

Paolo Emilio Russo Bernadette Grasso Giovanni Mauro Chiara Quaranta

Camera dei deputati Uninominale

Collegio 5 (En – Me – Barcellona Pozzo di Gotta)

Tommaso Calderone

Collegio 6 (Me – Messina)

Matilde Siracusano

Sicilia 1 Collegio 1 (PA – Quartiere 11 Settecannoli)

Gabriella Giammanco

Collegio 6 (TP – Marsala)

Marta Fascina

Senato della Repubblica Uninominale

Collegio 3 (AG – CL – Gela)

Stefania Craxi