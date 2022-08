Election day, nelle liste della Lega, donne, societa’ civile e ministri uscenti

Ricandidati tutti i ministri, il viceministro e i sottosegretari uscenti, grande spazio alle donne (maggioranza assoluta delle aspiranti senatrici nei collegi uninominali), via libera ai vicesegretari della Lega Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, confermati i capigruppo uscenti Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, spazio ai giovani (a partire dal coordinatore Luca Toccalini) e ad alcuni volti nuovi tra gli amministratori, sia dei Comuni che delle Regioni con la novità del responsabile enti locali del partito Stefano Locatelli.

Valorizzati soprattutto i sindaci dalla Sicilia all’Umbria, dall’Emilia alla Lombardia.È la fotografia delle candidature della Lega. In lista anche rappresentanti della società civile come Mario Barbuto (presidente dell’unione italiana ciechi e ipovedenti), Roberto Messina di Federanziani, Vincenzo Pepe di FareAmbiente. C’è il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo oltre a un imprenditore nel settore balneare come il pugliese Salvatore Di Mattina. E poi: l’editore Antonio Angelucci

In Sicilia, Capolista in Senato a Palermo Giulia Bongiorno; nella Sicilia orientale c’è il deputato Antonino Germanà.

Alla Camera, capolista a Palermo e a Catania Antonino Minardo.

Ad Agrigento c’è l’europarlamentare Annalisa Tardino mentre Valeria Sudano è a Enna-Messina e a Ragusa-Siracusa.

UNINOMINALI CAMERA, I CANDIDATI DELLA LEGA

SICILIA-Valeria Sudano (Catania) e Antonino Minardo (Ragusa)

UNINOMINALI SENATO, I CANDIDATI DELLA LEGA

SICILIA-Mario Barbuto (Palermo)