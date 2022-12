Elezioni: Barbagallo (Pd) e Miccichè (FI) non hanno comunicato loro scelte

Dopo la scelta dell’ex capogruppo di Fi all’Ars Tommaso Calderone, che ha deciso di optare per il seggio conquistato alle Politiche e andrà alla Camera, rinunciando a Sala d’Ercole, rimangono tre i deputati che devono sciogliere la riserva tra il seggio siciliano e quello nazionale.

Luca Cannata, (FdI) eletto alla Camera e all’Assemblea regionale siciliana nelle elezioni del 25 settembre scorso ha inviato la nota con cui comunica di optare per il posto alla Camera. Carlo Auteri è il primo dei non eletti nella circoscrizione di Siracusa e subentrerà a Sala d’Ercole all’ex sindaco di Avola.

Sono infine Anthony Barbagallo e dayday gli altri due parlamentari chiamati a scegliere. Il segretario regionale del Pd non ha ancora formalizzato la sua decisione. La prima dei non eletti è Ersilia Saverino. L’ex presidente dell’Ars Miccichè in questi mesi più volte invece ribadito la sua volontà di restare all’Ars.