Elezioni: valido albo scrutatori revisionato nel 2021

In vista delle elezioni politiche e regionali del prossimo 25 settembre, si specifica che l’Albo degli scrutatori dei seggi elettorali del comune di Catania è stato revisionato nel 2021 sulla base delle iscrizioni previste ogni anno nel periodo compreso tra l’1 e il 30 novembre.

Non è quindi più possibile presentare richieste di iscrizione all’Albo per le elezioni del 25 settembre. La prossima finestra utile per l’aggiornamento degli elenchi degli scrutatori è quella che va dall’1 al 30 novembre 2022.