Europee 2024: scatta il conto alla rovescia

Scatta il conto alla rovescia per il deposito delle liste per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Oggi alle 20 scatterà lo stop nelle corti di appello delle cinque circoscrizioni elettorali. L’argomento che ieri ha infuocato i telefoni delle segreterie politiche sono state le mosse dell’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro, che avrebbe dichiarato di essere in grado di “muovere 250 mila voti”. Bottino prelibato per molte liste, ma in serata, la Democrazia Cristiana, “comunica con rammarico di non aver raggiunto alcun accordo con la lista Stati Uniti d’Europa”.

Intanto, l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi avrebbe cercato di far entrare nella lista Stati Uniti d’Europa, nella circoscrizione isole, il genero di Cuffaro, Marco Zambuto, che non accetta: “In queste ore ho molto riflettuto sulla mia candidatura e sulla polemica sui rapporti della mia vita privata. Ho deciso di dover privilegiare e salvaguardare la serenità della mia vita a un seppur giusto impegno, ma pieno di maliziose polemiche”.

Nella lista Stati Uniti d’Europa, ci sarà Sandra Lonardo (no nella circoscrizione Isole), moglie di Clemente Mastella. In corsa per un seggio a Strasburgo non ci sarà invece Laura Abbadessa che rinuncia alla candidatura, professionista affermato moglie del magistrato Massimo Russo ex assessore di Raffaele Lombardo che dopo l’accordo sfumato con la Lega di Salvini, appoggia Caterina Chinnici transitata dal Pd nel partito fondato da Silvio Berlusconi.

Tirando le somme, da Forza Italia alla Lega, dal Pd ai 5 stelle, i partiti hanno presentato le liste definitive. Oggi, ci sarà il deposito della lista di FdI, dove ieri il deputato regionale Marco Intravia si è autosospeso dal partito a causa della spaccatura del partito a Monreale sulla scelta del sindaco.

L’unica capolista in tutta Italia la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni. Il vicepremier e segretario nazionale Antonio Tajani sarà capolista in tutte le circoscrizioni ad eccezione delle isole, dove a guidare i candidati sarà Caterina Chinnici. Il generale Roberto Vannacci, capolista in due delle cinque circoscrizioni elettorali tranne in Sicilia dove a guidare la lista ci sarà Annalista Tardino. l Pd schiera la segretaria Elly Schlein capolista al Centro e nelle Isole.

Ecco chi correrà nella circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna

Lista Forza Italia (Noi Moderati)

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell’Utri

Marco Falcone

Bernardette Grasso

Margherita La Rocca Ruvolo

Edy Tamajo

Lista Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni,

Giuseppe Milazzo,

Salvatore Deidda,

Elvira Amata,

Giusy Savarino,

Ruggero Razza

Massimiliano Giammusso

Alessia Scorpo

Lista Lega (Udc)

Annalisa Tardino

Roberto Vannacci

Ester Bonafede

Antonino Germanà

Michelina Lunesu

Francesca Reitano

Raffaele Stancanelli

Girolamo Turano

Lista Stati Uniti d’Europa (Italia Viva – +Europa – Psi)

Rita Bernardini

Francesco Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Luca Ballatore

Pietrina Putzolu

Carola Politi

Matteo Renzi

Lista Azione con Calenda

Carlo Calenda

Sonia Alfano

Gianfranco Damiani

Martina Benoni

Gianni Palazzolo detto “Giangiacomo”

Rosanna Cocomero

Nicola Trudu

Elena Bonetti

Lista Pd

Elly Schlein

Antonio Nicita,

Lidia Tilotta,

Pietro Bartolo,

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi

Lista Movimento 5 stelle

Giuseppe Antoci

Patrizio Cinque

Antonella Di Prima

Virginia Farruggia

Antonino Randazzo,

Matilde Montaudo

Matteo Porcu

Cinzia Pilo

Lista Libertà – Cateno De Luca

Cateno de Luca

Laura Castelli

Piera Aiello

Edgardo Edy Bandiera

Giulia Ferro

Barbara Figus

Ismaele La Vardera

Antonio Giuseppe Parrinello

Lista Alleanza Verdi Sinistra