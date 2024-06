Europee 2024: Edy Tamajo “rimango in Sicilia”

“Oggi ho scelto di rimanere in Sicilia. Amo profondamente la mia Terra. Quando mi è stato richiesto la candidatura da parte del governatore Schifani e d al ministro Tajani, per questa tornata elettorale alle Europee, ho ris posto immediatamente si. Ringrazio i quasi 122mila elettori che hanno deciso di votarmi. La nostra avventura politica continua e da uomo di partito, continuo a lavorare per il bene dei siciliani e della nostra Isola, all’interno della giunta Schifani che mi onoro di rappresentare. La missione di Forza Italia deve essere quella di garantire un futur o migliore, promuovendo, opportunità, equità e giustizia. In questo contesto, a giorni, rassegnerò le mie dimissioni da europarlamentare per dare spazio a Caterina Chinnici. Una persona di grande rilevanza. La sua esperienza e il suo impegno a Bruxelles saranno un punto di riferi mento per tutti noi. Crediamo fermamente che Caterina possa fare da po nte tra l’Europa e la Sicilia, permettendoci di portare avanti, con fo rza e determinazione le istanze dei siciliani”. Così Edy Tamajo, asses sore alle Attività Produttive della Regione siciliana.

“Condivido con Antonio Tajani il grande entusiasmo e la gioia di mostrare all’opinione pubblica cos’è Forza Italia. E’ un partito che ha sempre combattuto la criminalità organizzata con le leggi che ci invidiano molti Paesi del mondo. Il governo Berlusconi ha approvato le norme più rigorose contro la criminalità organizzata come la stabilizzazione del carcere duro e il rafforzamento del sequestro dei patrimoni. Con i nostri governi c’è stato il record di superlatitanti catturati. Oggi, la scelta di Caterina Chinnici al Parlamento europeo assume una valenza esplicitamente politica, non soltanto regionale”.

Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa. “I candidati della nostra lista in Sicilia e il loro gioco di squadra hanno contribuito a raggiungere quel 23% che ci rende orgogliosi – ha proseguito -. Il progetto di Antonio Tajani di allargare a tutte quelle forze e individualità politiche che per la loro storia si sono riconosciute nei valori del popolarismo europeo, in Sicilia ha dato questo grande risultato. Sono certo che proseguiremo in questo solco, confermando quel trend in crescita che ci danno tutti gli osservatori. Concludo ringraziando di cuore Edy Tamajo per quella che non è una rinuncia, ma un salto in avanti della politica”.

“Edy resterà al mio fianco a svolgere il suo ruolo per le Attività produttive che sta portando avanti con grande serietà, competenza e spirito di abnegazione in una regione che paga la marginalità geografica, l’assenza di infrastrutture e momenti di crisi come l’indotto di Termini Imerese. Secondo gli ultimi rapporti Svimez, la Sicilia è cresciuta del 2,2% e si classifica tra le migliori regioni per esportazione”. “Nel 2023 abbiamo registrato maggiori entrate per un miliardo e 300 milioni di euro rispetto a quelle stimate. I segnali che stiamo dando con questo Governo – conclude Schifani – ci lasciano, quindi, ben sperare”.