Europee: Catanoso, “Stancanelli andrebbe riconfermato”

”Dopo un anno di governo mi pare che l’Italia possa essere soddisfatta. La filiera funziona, la sinergia tra i gruppi parlamentari regionali, nazionali e l’esecutivo sta funzionando. Le scommesse per la Sicilia sono tante ma il progetto dei progetti e’ quello del Ponte sullo Stretto con il coraggio di farlo ‘partire’. C’è l’impegno della Meloni in politica estera che credo abbia sorpreso tutti ridando all’Italia una credibilità sul piano internazionale che c’era mancata per molto tempo”.

Lo afferma all’AdnKronos il vice segretario di Fratelli d’Italia in Sicilia Basilio Catanoso. In vista delle elezioni europee, Catanoso crede che ”l’uscente Stancanelli abbia lavorato bene e vada ringraziato e riconfermato ma queste sono scelte che farà il partito. Se questo non avverrà, ci si confronterà e si comprenderà il da farsi”. Su una sua diretta candidatura alle prossime europee, infine, Catanoso non si e’ detto particolarmente ‘attratto’ da questa ipotesi.