Falcone: “stanchi delle liti da retrobottega”

“Chi fa le liste di Forza Italia? Penso che la gente e i nostri elettori si siamo stancati delle liti da retrobottega e dei teatrini della vecchia politica contro cui, del resto, è sceso in campo fin dal ’94 il nostro presidente Silvio Berlusconi. Sono vicende a cui guardano solo pochi soggetti, per interessi specifici. Qualcuno dovrebbe farsene una ragione”. Così il commissario di Forza Italia a Catania e provincia, l’assessore regionale Marco Falcone, sulle prossime scadenze elettorali in Sicilia.

«In realtà, a Catania, a Trapani e negli oltre 120 Comuni siciliani che voteranno in primavera – aggiunge Falcone – l’elettorato si aspetta di sapere cosa farà Forza Italia per abbassare le tasse, per rendere più puliti e sicuri i quartieri, per realizzare le infrastrutture e facilitare la vita di imprese e famiglie. Noi siamo impegnati su questo, aggregando energie e generando entusiasmo a Catania e in tutte le altre città. Lo conferma ogni competizione elettorale degli ultimi quattro anni. Ricordo infine – chiosa Falcone – che sulle liste, come da sempre accade nel nostro partito, le decisioni spettano al presidente Berlusconi”.