Firrarello, “il grande centro non c’è”

”Il grande centro non e’ una immagine geometrica. C’è se ci sono i voti. Se questi non ci sono, il grande centro non c’è”. Lo afferma l’ex senatore e figura storica della Dc in Sicilia, Pino Firrarello, in merito al dibattito politico sull’ipotesi di un ‘grande centro’ di cui si parla anche nell’Isola.

”La maggioranza degli italiani – aggiunge l’attuale sindaco di Bronte – e’ portata a posizioni moderate però bisogna trovare chi li guida e chi indica il cammino. Altrimenti – osserva Firrarello- non ci può essere un grande centro. Il grande centro si riunì attorno alla Democrazia Cristiana perché c’erano le condizioni. Ma oggi chi lo sostiene questo progetto politico?”.

”Io sono idealmente molto vicino a Totò Cuffaro. Mi godo la sua forza – evidenzia Firrarello- la sua volontà, il suo ingegno ed il suo impegno. Però il suo e’ un centrino per sopravvivere”. Alla domanda, infine, sulla figura di Raffaele Lombardo, leader Mpa, ex Governatore dell’Isola ed esponente di punta della vecchia DC, Firrarello glissa ”Andreotti mi diede una massima: “se non vuoi parlare bene delle persone, non parlarne”.