Governo Regionale: Berlusconi telefona a Schifani e Miccichè

Il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in campo in prima persona per sanare la frattura interna al partito in Sicilia. L’ex premier ha telefonato al governatore Renato Schifani e al coordinatore regionale degli azzurri Gianfranco Miccichè con l’obiettivo di far tornare il sereno tra i due. La spaccatura tra il presidente della Regione Siciliana e l’ex numero uno dell’Ars si è concretizzata ieri in Aula con la costituzione di due gruppi parlamentari azzurri: Forza Italia 1, guidata da Stefano Pellegrino e vicina alle posizioni del governatore, e Forza Italia 2, presieduto da Miccichè.