Governo Regionale, “l’unico tecnico in giunta sarà Giovanna Volo”

I nomi che andranno a formare il nuovo Governo Regionale potrebbero essere ufficializzati già domani. Il presidente della Regione Renato Schifani sta dedicando l’ultimo weekend per limare gli ultimi dettagli prima di consegnare all’ufficialità la squadra di governo. Regge la pregiudiziale posta da Schifani sugli assessori parlamentari, con l’eccezione tecnica di Giovanna Volo alla Sanità, decisione questa che non ha, al momento, disinnescato i malumori romani del partito di Giorgia Meloni che aveva proposto il consigliere comunale Francesco Scarpinato e alla ex deputata ennese Elena Pagana. Ore di vigilia finali dunque prima della nascita del governo Schifani, una partenza attesa per rimettere in pista la macchina della Regione ferma da quasi due mesi.

Per quanto riguarda invece le deleghe si discuterebbe ancora, ma rimane un punto fermo sul numero assegnato ad ogni singolo partito, dove si prevedono quattro Assessorati per Fratelli d’ Italia, tre per Forza Italia, due ciascuno alla Lega e alla Dc Nuova di Cuffaro e uno agli autonomisti di Raffaele Lombardo. Secondo indiscrezioni, per Fratelli d’ Italia ci sarebbe Elvira Amata, Giorgio Assenza, Giusi Savarino e Alessandro Aricò quest’ultimi vicini al ministro Nello Musumeci; Forza Italia, oltre all’unico tecnico Giovanna Volo che andrà a ricoprire la casella della Sanità, è certa la presenza di Marco Falcone e il recordman di preferenze Edy Tamajo. Per la Lega, Luca Sammartino con delega della vice presidenza della Regione e Vincenzo Figuccia. Nuccia Albano e Andrea Messina nella Nuova Dc di Cuffaro, mentre per l’Mpa ci sarebbe Roberto Di Mauro.

Da subito, poi si passerà alle nomine delle presidenze delle Commissioni, i vicepresidente, i questori e i segretari dell’ Ars.