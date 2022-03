Gravina di Catania, l’assessore Franco Marcantonio aderisce a Fratelli d’Italia

Franco Marcantonio, assessore del Comune di Gravina di Catania con deleghe allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Annona, Tributi, Patrimonio, Edilizia Popolare, Spettacolo, Sport e Turismo ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia. Ad accoglierlo nel partito, il parlamentare regionale, l’on. Gaetano Galvagno, il primo cittadino, presidente del movimento politico culturale “Avanguardia” e componente del coordinamento provinciale e regionale di Fratelli d’Italia, Massimiliano Giammusso e il coordinatore locale nonché componente dell’Assemblea Nazionale, Emanuele Mirabella.

«Il passaggio dell’assessore Franco Marcantonio in Fratelli d’Italia – dichiara l’on. Galvagno – è la tappa di un percorso fisiologico che conferma coerenza e costanza da parte sua e del partito. Si tratta infatti di un consolidato rapporto che si spinge ben oltre l’ambito politico e che affonda le sue radici nella reciproca fiducia, nella sinergia e nel legame che si è instaurato portando avanti insieme temi e progettualità a beneficio della comunità. Un lavoro che si tradurrà in un sostegno attivo alle prossime elezioni regionali e amministrative». Alle attestazioni di stima e di apprezzamento si unisce il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso: «L’ingresso dell’assessore Franco Marcantonio in Fratelli d’Italia è certamente un valore aggiunto per il partito avendone potuto apprezzare la serietà, l’operato e l’impegno profuso in giunta. Sono certo che la stessa dedizione nel partito conferirà lustro alle nostre attività politiche».

L’assessore, onorato per l’accoglienza ricevuta, precisa: «Sono felice di entrare in Fratelli d’Italia. Nel ricambiare all’on. Galvagno e al sindaco Giammusso gli attestati di stima espressi nei miei riguardi, ritengo doveroso puntualizzare che questa mia scelta è dettata dal rapporto simbiotico con l’on. Galvagno: cammineremo insieme alle regionali e alle amministrative presenteremo una lista civica a sostegno del sindaco Giammusso». Il coordinatore locale Emanuele Mirabella, punto di riferimento sul territorio per il partito, conferma: «Il partito di Giorgia Meloni è la sola realtà credibile in cui il valore delle persone crea la grande squadra di cui mi pregio di fare parte e di cui coordino le attività locali. Fratelli d’Italia è in crescita perché si onora della presenza di esponenti validi come l’assessore Franco Marcantonio. Credo che sia questo il nostro punto di forza sul territorio».