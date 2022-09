Il Movimento Cinque Stelle sfonda al Sud

Il centrodestra vince le elezioni politiche. La coalizione guidata da Fratelli d’Italia incassa il 44% dei consensi, con Fratelli d’Italia oltre il 26%. La Lega resta sotto il 10%, tallonata a poca distanza da Forza Italia, intorno all’8%. Buono il risultato del Movimento Cinque Stelle, protagonista di una rimonta, che raccoglie il 15% e sfonda al Sud, soprattutto in Campania e nella Sicilia occidentale.

Tiene il terzo polo. Il Centrosinistra si ferma invece al 26%, con il Partito Democratico di poco sotto il 20%. Per Giorgia Meloni “gli italiani hanno scelto un Governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”. “Se saremo chiamati a governare lo faremo per tutti gli italiani”, ha aggiunto la leader di Fdi. Tace Matteo Salvini, mentre Antonio Tajani rivendica per Forza Italia il ruolo determinante del partito nella formazione del nuovo governo.

Per il leader M5S Giuseppe Conte. “Le scelte della dirigenza del Pd hanno compromesso la competitività con il centrodestra”. Poi una timida apertura al Partito Democratico: “vedremo – dice – se vorrà unirsi alle nostre battaglie”. Nel Pd in nottata a parlare è solo Debora Serracchiani: “è una serata triste per il Paese”, afferma. I dati sull’affluenza sono ancora in calo: ha votato il 63,9%, con una flessione di circa 9 punti rispetto alle ultime elezioni politiche.

In Sicilia, il candidato del centrodestra Renato Schifani si avvia a vincere le elezioni. Con una forbice compresa fra il 37 e il 41% (exit poll Consorzio Opinio Italia per la Rai) potrebbe essere lui il nuovo governatore dell’Isola. Più staccato, Cateno De Luca (24-28%), e a seguire la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 19,5%, e Nuccio Di Paola (M5s) fra il 13 e il 17%.