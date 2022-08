Il sindaco di Motta Sant’Anastasia Carra’ blindato da Salvini alla Camera dei deputati

Il primo cittadino di Motta Sant’Anastasia Anastasio Carra’ in posizione blindata nella lista Lega Salvini Premier nel Collegio plurinominale di Catania. Carrà, 55 anni, è stato il primo sindaco della Lega eletto in Sicilia.

“Questa per noi – ha detto Carrà – è un’occasione che ci pone davanti alla concreta possibilità di importare un nuovo modo di far politica e di lavorare insieme per un futuro più sicuro e felice”. “Io non vengo mai meno agli impegni presi. Continuo a lavorare con entusiasmo e determinazione giorno dopo giorno, senza mai perder di vista l’obiettivo comune”.

“Con lo stesso rigore e sviscerato amore, infatti, porterò a termine anche il mandato come Sindaco di Motta S. Anastasia. Forte e fiducioso della consapevolezza che i mottesi e non, sapranno sostenermi e supportarmi anche in questa difficile ma appassionante campagna elettorale”.

“Sono orgoglioso – ha concluso Carrà – che per la prima volta nella storia della comunità di motta Sant’Anastasia, un mottese abbia l’opportunità concreta di andare a rappresentare la città al parlamento Nazionale”.