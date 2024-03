In Sicilia no al terzo mandato dei sindaci

La conferenza dei capigruppo dell’Ars “ha bocciato a maggioranza la proposta di esaminare la norma di recepimento sul terzo mandato dei sindaci”. Ne dà notizia il capogruppo del Pd a Sala d’Ercole Michele Catanzaro.

“Ritengo sia stato un errore avere impedito l’esame di questa norma che, dunque, non potrà entrare in vigore in occasione della prossima tornata elettorale per le Amministrative in Sicilia, come aveva richiesto anche l’Anci”, osserva Catanzaro che nel corso della conferenza dei capigruppo ha votato a favore della calendarizzazione della norma chiedendo che potesse essere discussa già nella seduta d’aula di domani.

“Spiace che nella conferenza dei capigruppo si sia scelto di non affrontare il tema del terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15mila abitanti. È un argomento da riprendere all’indomani delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Siano gli elettori a decidere se confermare o meno un sindaco rivelatosi competente e capace”. Lo dice l’ex presidente della Regione Siciliana e leader Mpa Raffaele Lombardo.